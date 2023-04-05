«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки вырос почти на 5% за первый квартал 2023 года

По итогам первого квартала года спрос на новостройки в России вырос на 4,8% по сравнению с последним кварталом 2022 года. Предложение в новостройках выросло за год в среднем по стране 49,9%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

Пользователи «Авито Недвижимости» стали на 19,3% в квартальном выражении чаще интересоваться квартирами со свободной планировкой, многокомнатными — 12%, двухкомнатными — 6,2%, однокомнатными — на 4,7%, трехкомнатными — 3,7%, студиями — 0,3%.

Лидерами по росту спроса на объекты в новостройках стали Омск (50,8%), Севастополь (42,3%) и Казань (33,8%). Больше всего спрос снизился в Москве (-37%), Тюмени (-7,3%) и Красноярске (-4,8%).

Больше всего размер предложения в новостройках вырос в Рязани (427,3%), Омске (413,9%) и Туле (383%). Лидерами по снижению объема стали Саратове (-38,9%), Санкт-Петербург (-33,1%) и Барнаул (-14,7%).

В среднем по итогам квартала стоимость квадратного метра в новостройках по всей стране увеличилась на 0,5%. Больше всего показатель вырос на Краснодаре (+12,9%), снизился — в Севастополе (-8,7%).

Олеся Павленко