Минкульт Башкирии закупает автомобили на 29 млн рублей

Министерство культуры Башкирии на аукционе 13 апреля выберет лизингодателя 14 легковых автомобилей Lada, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 29 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Срок лизинга — до 31 марта 2028 года. Автомобили должны быть не ранее 2022 года выпуска, работающие на бензине, с механической коробкой передач. По одному автомобилю необходимо доставить, в том числе, в Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, на киностудию «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, в Уфимский государственный татарский театр «Нур» и два — в Уфимское училище искусств.

Майя Иванова

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