В 2022 году жители Прикамья заказали товары на Wildberries на 7 млрд рублей

В 2022 году объем заказов, сделанных жителями Пермского края на маркетплейсе Wildberries, достиг 7 млрд руб. Общий объем заказов пермяков на Wildberries за минувший год вырос на 208% по сравнению с 2021 годом, передает Business Сlass слова директора по развитию сервисов Wildberries Кристины Спиревой. Как сообщила госпожа Спирева на съезде лидеров «Опоры России» и ассоциации НП «Опора» в Перми, такие показатели вывели регион на 28-е место по объемам заказных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор по развитию сервисов Wildberries отметила, что сейчас на маркетплейсе продаются разнообразные товары, а не только одежда, как считалось раньше. Например, наиболее активный подъем продаж на площадке Wildberries отмечается у сантехники — продажи этих изделий увеличились на 321% по всей стране за 2022 год.