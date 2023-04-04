Ростехнадзор нашел виновного в гибели энергетика в Перми

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершило расследование аварии и группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в декабре 2022 года на электросетях Перми.

7 декабря 2022 года в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» при производстве работ на воздушных линиях произошел обрыв люльки гидроподъемника, в которой находились работающие сотрудники. В этот момент в люльке находились два человека, один из которых погиб на месте, а второй получил травмы. По данным «Ъ-Прикамье», энергетики упали с высоты 26 м.

В ходе расследования Ростехнадзор выявил ряд дефектов в узле крепления люльки и факты нарушения проектных требований к техническому устройству по размерам. Кроме того, установлено отсутствие входного контроля предприятием-изготовителем ООО «Рускомтранс». Эта компания признана виновной в нарушении действующих норм и правил промышленной безопасности. Органом по сертификации оборудования ООО «Тест-Инжиниринг» принято решение о приостановлении действия сертификата соответствия автовышки.

Ростехнадзор также инициировал проведение внеплановой выездной проверки предприятия ОАО «МРСК Урала».