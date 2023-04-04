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В Ижевске прооперировали пациентку с зеркально расположенными органами

В Городской клинической больнице № 6 в столице Удмуртии врачи прооперировали 58-летнюю женщину с зеркально расположенными внутренними органами. Такая патология наблюдается примерно у одного из 10 тыс. человек по всему миру, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Пациентке успешно провели операцию по удалению желчного пузыря. Для этого потребовалась предельная осторожность, поскольку в отличие от стандартной ситуации, видеоэндоскоп находился в правой руке хирурга, а оперировать пришлось левой. Медицинское оборудование также переместили на противоположную сторону.

Под наблюдением специалистов пациентка проведет еще около четырех дней. К привычной жизни женщина сможет вернуться через полторы недели.

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