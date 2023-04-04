В Уфе осудили похитителей имущества с КумАПП

Уфимский гарнизонный военный суд вынес приговор членам организованной преступной группы, похитившим имущество с АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (входит в «Вертолеты России»). Об этом сегодня сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из картотеки дел суда следует, что приговор был оглашен в сентябре 2022 года, а в марте текущего Центральный окружной военный суд оставил его в силе.

Как следует из сообщения УФСБ, лидером ОПГ был 41-летний капитан ВС РФ Евгений Максименко, который по роду деятельности контролировал исполнение госзаказа на КумАПП. Его сообщниками, по данным ведомства, были руководитель цеха окончательной сборки и ремонта вертолетов Дмитрий Гашников и работница склада Екатерина Филатова. В декабре 2018-сентябре 2020 года они, установил суд, похитили имущество КумАПП на общую сумму 10 млн руб. для последующей продажи. Что именно было похищено с предприятия УФСБ не сообщает.

Евгений Максименко по приговору суда проведет в колонии общего режима четыре года и шесть месяцев. Екатерина Филатова и Дмитрий Гашников приговорены к трем годам и шести месяцами и двум годам лишения свободы условно.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте