Путин проведет расширенное заседание Совбеза о безопасности в новых регионах 5 апреля

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности завтра, 5 апреля, в режиме видеоконференции. На нем будут обсуждать обеспечение безопасности и правопорядка в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. С докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила пресс-служба Кремля.

«Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Владимир Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Заседания расширенного состава проходят реже. Последнее подобное совещание состоялось в октябре 2022 года. На нем обсуждали ситуацию с миграцией.

Олеся Павленко