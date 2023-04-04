Прокуратура в Удмуртии начала сбор обращений от родителей по факту «поборов» в школах

В Удмуртии прокуратура начала сбор обращений по факту принуждения к уплате «добровольных пожертвований» в образовательных организациях региона. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, причиной проверки стала информация в интернете о сборе средств на приобретение бумаги для проведения всероссийских проверочных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В частности, будут проверяться факты нарушений в организациях республики законодательства об общедоступном и бесплатном образовании, о благотворительной деятельности и понуждении родителей к уплате пожертвований. При наличии оснований будут приниматься меры прокурорского реагирования.

Обращения о фактах «поборов» в образовательных организациях и иных нарушениях прав детей принимают в письменной форме в органах прокуратуры Удмуртии, через интернет-приемную или Единый портал государственных услуг, а также при личном обращении.