Банк «Центр-инвест» начал учитывать углеродный след ипотеки

Банк «Центр-инвест» внедрил методологию оценки углеродного следа при кредитовании ипотеки. Всего за месяц работы банку удалось учесть выбросы по 293 кредитам на сумму 1,65 млн руб.

Теперь для каждой квартиры, которая приобретается за счет кредитных средств, банк рассчитывает объем выбросов углекислого газа от прогнозируемого потребления всех энергетических ресурсов в многоквартирном доме.

Расчет включает в себя суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов. Используемая уникальная методология учитывает такие параметры, как местоположение многоквартирного дома, этажность, год постройки, класс энергетической эффективности дома, площадь квартиры и другие критерии.

Банк «Центр-инвест» реализует на практике принципы ответственного финансирования. С 2005 года банк «Центр-инвест» поддерживает внедрение предприятиями Юга России новых энергоэффективных технологий, что уже позволило сократить 259 тысяч тонн СО 2 . Кредитный продукт банка «Зеленая ипотека» дает возможность приобрести энергоэффективное жилье и офисы по сниженной ставке. В банке внедрена система ESG-рейтингов бизнес-клиентов для оценки нефинансовых рисков предприятий, вовлеченности в охрану окружающей среды.

Более 40% потребляемых собственных энергоресурсов банк получает за счет солнечной энергетики благодаря приобретению «зеленых» сертификатов и установленным солнечным батареям.

Банк «Центр-инвест» продолжает работу по разработке и внедрению методологии подсчета углеродного следа других сегментов и отраслей для достижения углеродной нейтральности и построения зеленой экономики.

ПАО КБ «Центр-инвест»