Госдума в первом чтении упростила процедуру признания пропавшим без вести и погибшим в зоне СВО

Госдума в первом чтении приняла поправки, которые упростят процедуру признания военных и гражданских пропавшими без вести или погибшими в зоне боевых действий на Украине. Документ размешен в думской базе.

Первый пакет поправок предусматривает выдачу документа о смерти не только медицинской комиссией или медицинской организацией, но и любым другим уполномоченным лицом. Как объяснил генсекретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, чтобы военнослужащего признали погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель.

По действующему законодательству для подтверждения смерти без вести пропавшего бойца нужно ждать два года с момента окончания боевых действий. Согласно второму пакету поправок, после получения статуса пропавшего без вести члены семьи этого бойца смогут начать через суд процедуру признания бойца погибшим. Это позволит сократить процедуру признания погибшим пропавшего без вести до полугода, чтобы его семья смогла быстрее получить денежные выплаты.

Законопроект также предлагает убрать положение, согласно которому заявление о признании человека погибшим или пропавшим без вести в зоне боевых действий необходимо указывать день окончания военных действий.

Поправки распространяются на все случаи, произошедшие в зоне боевых действий на Украине и приграничных регионах после 24 февраля 2022 года. Поправки затрагивают мобилизованных, контрактников ВС РФ, военнослужащих нацгвардии, военных из иных воинских формирований, добровольцев, а также граждан, проживавших на приграничных территориях и местах, где идут боевые действия.

Анастасия Ларина