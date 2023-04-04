На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение 5 апреля из-за прогнозируемых ливней, гроз и усиления ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На реках ожидают поднятия уровня воды до неблагоприятных значений. В зоне риска Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Апшеронский районы. В отдельных районах возможен град с усилением ветра до 20 м/с.

Жителям края рекомендовано оставаться в укрытии, следить за окружающей обстановкой и сообщать о чрезвычайных ситуациях в экстренные службы.

Анастасия Донскова

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