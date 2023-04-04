Энергетики хотят взять в концессию электросети еще одного муниципалитета Прикамья

ОАО «МРСК Урала» направило в администрацию и думу Соликамского округа предложение о заключении концессионного соглашения в части электросетевого имущества сроком на 30 лет, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2053-го. По данным телеграм-канала «СлуховойАнализатор», за использование электросетевого имущества муниципалитета компания предлагает ежемесячно платить в местный бюджет по 1,15 млн руб. без учета НДС. В «МРСК Урала» подтвердили, что направили властям Соликамска такое предложение. «Речь идет о четко отфиксированных суммах инвестиций на повышение надежности электроснабжения жителей города Соликамска»,— пояснили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе администрации Соликамского округа и краевого минЖКХ пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Филиал «МРСК Урала» — «Пермэнерго» начал работать на муниципальных электросетях Соликамска с января 2009 года. Сначала эксплуатация и техническое обслуживание сетей осуществлялись по краткосрочному договору аренды, затем по результатам конкурсной процедуры был заключен договор долгосрочной аренды муниципальных электросетей на десять лет. На условиях концессии «Пермэнерго» сейчас обслуживает муниципальные электросетевые объекты в трех территориях: в Чусовском городском округе, Кунгурском муниципальном округе и в Усолье.

Отметим, у руководства региона есть планы консолидировать электросетевое имущество муниципалитетов в краевой структуре. В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов выступали против передачи электросетей ООО. Тогда краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.