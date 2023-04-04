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В Катав-Ивановском районе ввели особый противопожарный режим

Леса на территории Катав-Ивановского района закрыли для посещения. Распоряжение о введении особого противопожарного режима подписал глава муниципалитета Николай Шиманович, сообщает в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Челябинской области.

Во время действия режима на территории лесов и населенных пунктов запрещено разводить костры и выжигать сухую траву, сжигать мусор. Также запрещено сжигание порубочных остатков и горючих материалов на землях в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. До отмены особого режима гражданам запрещено посещать леса, кроме лиц, занимающихся охраной, защитой и воспроизводством лесов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 апреля в Катав-Ивановском районе произошло несколько лесных пожаров. Один из них – возле Юрюзани, ликвидировали больше суток. Тушение осложнялось сильным ветром, а также тем, что возгорание началось на горе, куда можно добраться только пешком. Общая площадь пожара составила 24,6 га.

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