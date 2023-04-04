В Сочи идут поиски отца нападающего хоккейной команды «Сочи» Матвея Мичкова

Полиция и добровольцы в городе Сочи и на федеральной территории «Сириус» разыскивают 51-летнего Андрея Мичкова, отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова. По данным краснодарского отряда поисковой службы «Лиза Алерт», Андрей Мичков вышел из дома 2 апреля и не вернулся, его телефон отключен.

По информации экстренных служб, Андрей Мичков не имеет проблем с алкоголем, у него нормальное состояние здоровья. Хоккейный клуб «Сочи» на своем сайте попросил болельщиков проявить деликатность и не пытаться лично выразить свою поддержку хоккеисту. Матвей Мичков продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку.

Матвей Мичков – игрок СКА, выступал за сборную России, текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард провел в «Сочи» на правах аренды.

Анна Перова, Краснодар