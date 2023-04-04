Пермские нефтяники опровергли свое участие в проекте по созданию производства растворителей в Добрянке

В ПАО «ЛУКОЙЛ» опровергли ранее появившуюся информацию об участии компании в проекте ООО «Антикпром» по строительству производство растворителей на территории Добрянского городского округа. «“ЛУКОЙЛ” не имеет каких-либо совместных проектов с компанией “Антикпром”»,— сообщили в пресс-службе ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционный портал Пермского края Фото: Инвестиционный портал Пермского края

В сентябре 2022 года инициативе ООО «Антикпром» по созданию производства растворителей в Добрянке был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Планируется, что новое предприятие будет располагаться на участке площадью 1 га недалеко от Пермской ГРЭС, рядом с дорогой на причал в Ломоватово. Инвестиции в открытие производства составят 580 млн руб. Ранее добрянский портал «Зори Плюс» со ссылкой на директора ООО Дениса Устькачкинцева написал, что общество реализует данный проект совместно с компанией «ЛУКОЙЛ».

ООО «Антикпром» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Занимается производством нефтяных растворителей. По информации на официальном сайте компании, у нее уже есть одна производственная площадка в Добрянке, еще одна находится в пригороде Соликамска. Главными учредителями ООО «Антикпром» выступают пермский бизнесмен Павел Мыслин и уроженец Республики Мордовия Роман Талин, которым принадлежит по 35% в уставном капитале общества. Еще 20% находятся в собственности господина Устькачкинцева, 10% владеет пермяк Илья Каминский. По данным Kartoteka.ru, выручка «Антикпрома» в 2021 году составила 19 тыс. руб., чистый убыток — 3,6 млн руб.