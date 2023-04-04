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Юго-Восточная железная дорога нарастила погрузку на 3,4% в марте

По оперативным данным, в марте 2023 года на Юго-Восточной железной дороге погрузка достигла 7,6 млн т, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ЮВЖД. Грузооборот в марте сократился на 15,1% и составил 6,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 15,3% и составил 7,6 млрд тонно-км.

Всего с начала года погружено 21,2 млн т различных грузов, в том числе 1,5 млн. т зерна (рост почти в 1,7 раза к январю-марту 2022 года), 500,2 тыс. т цемента, 364,3 тыс. т удобрений.

Владимир Зоркий

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