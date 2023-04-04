В Челябинске проведут испытания тепловых сетей

Со следующей недели в Челябинске начнутся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Запланировано четыре этапа проверок, которые будут проводить с 6 до 20 часов, сообщают в АО «УСТЭК-Челябинск».

11 апреля испытанию подвергнут магистральные и распределительные тепловые сети в Ленинском районе — в контуре теплоснабжения ТЭЦ-1. 13 апреля проверка запланирована в Центральном районе. 18 апреля испытания пройдут в Тракторозаводском, Металлургическом и Курчатовском районах, 20 апреля — в Советском районе.

В «УСТЭК-Челябинск» отмечают, что проверка максимальной температуры теплоносителя проводится один раз в пять лет с целью оценить степень готовности сетей и котельных к морозам.

«В последнее время уральские зимы были относительно тёплыми, холода не задерживались в регионе на длительное время. А это значит, что котельные и тепловые сети не работали на максимальных параметрах, в соответствии с температурным графиком, утверждённым для Челябинска», — отмечают в теплоснабжающей компании.