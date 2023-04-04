Агентство инвестиционного развития Липецкой области возглавила Елена Сушкова

Бывший заместитель директора Агентства инвестиционного развития Липецкой области Елена Сушкова возглавила организацию, следует из сообщения пресс-службы агентства. Стаж работы госпожи Сушковой в ОЭЗ «Липецк» — 16 лет. Карьеру в компании она начинала с должности специалиста-эксперта отдела по работе с резидентами, затем была руководителем направления по связям с инвесторами.

По образования учитель иностранных языков. Она окончила факультет филологии Липецкого государственного педагогического университета. В 2020 году прошла обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Владимир Зоркий

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