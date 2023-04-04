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Коммерсантъ FM
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Genesis рассекретил концептуальный купе-кроссовер GV80 Coupe

Компания Genesis показала концептуальный купе-кроссовер GV80 Coupe Concept на базе серийной модели GV80.

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Genesis GV80 Coupe Concept

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

Genesis GV80 Coupe Concept

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

Genesis GV80 Coupe Concept

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

Genesis GV80 Coupe Concept

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

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Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

Genesis GV80 Coupe Concept

Фото: Genesis

От уже выпускающегося автомобиля прототип отличается новым кузовом с покатой крышей, измененными бамперами и иной решеткой радиатора, а также оптикой в виде двойных полос. Также концепт-кар получил углепластиковую крышу.

В салоне GV80 Coupe Concept установлены четыре раздельных спортивных сиденья с углепластиковым каркасом, новый трехспицевый руль и дополнительный усилитель кузова, отделяющий салон от багажника. Для отделки салона использованы кожа и алькантара, дополненные контрастными оранжевыми элементами, и углепластик.

Технические характеристики Genesis GV80 Coupe Concept не раскрываются. Не сообщается и о дате премьеры серийной модели по мотивам концепт-кара. Напомним, премьера базового кроссовера Genesis GV80 состоялась в январе 2020 года.

Максим Вершинин

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