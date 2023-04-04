Жителя Москвы будут судить в Ижевске за бандитизм и нападение на людей под видом сотрудников спецподразделений

В Удмуртии перед судом предстанет житель Москвы, которого обвиняют в бандитизме, вымогательстве в составе организованной группы и разбое с применением насилия (п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, мужчина и еще двое лиц угрожали потерпевшему и его родственникам применением насилия и уничтожением имущества, чтобы те передали им 7 млн руб. Он же совместно с другими участниками банды выманил четверых жителей Москвы в Ижевск под надуманным предлогом о продаже автомобилей.

Здесь банда совершила нападение с применением огнестрельного оружия, электрошокеров и телескопических дубинок для хищения у них 10 млн руб. При этом для конспирации они использовали одежду сотрудников подразделений специального назначения, маски с прорезями для лица, а также подменные номера на автомобиле.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии.