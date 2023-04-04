Еще одну партию гуманитарной помощи отправили из Удмуртии в зону СВО

3 апреля из Воткинска отправился автомобиль, груженный дополнительной гумпомощью, спецтехникой и оборудованием в зону спецоперации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в формировании участвовали активисты, предприниматели и школьники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, ранее глава Удмуртии побывал в месте расположения военнослужащих из Удмуртии, проверил условия их службы, а также передал автомобиль со встроенной медтехникой и партию спецоборудования.