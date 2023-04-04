Зарплаты госслужащих Прикамья в этом году будут проиндексированы трижды

Зарплаты государственных гражданских служащих в Прикамье в этом году будут проиндексированы трижды: с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября. Соответствующее приложение к указу губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Должностные оклады первых вице-премьеров регионального правительства с 1 октября планируется увеличить до 38,9 тыс. руб., заместителей председателей правительства — до 38,2 тыс. руб. Оклады министров предлагается увеличить до 31,7 тыс. руб.

Оклад первого заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края вырастет до 38,9 тыс. руб., остальных заместителей — до 38,2 тыс. руб. Руководители департаментов администрации губернатора могут рассчитывать на повышение оклада до 25,2 тыс. руб. Для советников губернатора оклад предлагается увеличить до 19,5 тыс. руб.

Также документ предусматривает индексацию окладов всех специалистов правительства и администрации губернатора в среднем на 1-1,5 тыс. руб.