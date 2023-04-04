В Прикамье появится агентство по сопровождению концессий

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании краевого агентства по сопровождению концессионных проектов. Документ опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Прикамья.

Новое агентство станет органом региональной исполнительной власти, ответственным за реализацию концессионных соглашений (за исключением проектов в сферах ЖКХ и IT). Регистрацией и организацией работы нового органа власти будет заниматься руководитель ГКУ «Дирекция дорожного движения». Сейчас эта дирекция находится в структуре министерства транспорта и занимается контролем за строительством моста через Чусовую в формате государственно-частного партнерства.

Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, краевые власти объясняли решение о создании агентства необходимостью усилить качество работы с концессионными проектами и сосредоточить на каждом проекте узкоспециализированных и профильных специалистов.