Пермская «дочка» «Газпрома» снизила чистую прибыль на 96%

АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Согласно ей, выручка общества в отчетном периоде выросла на 4,7 % - с 4,2 млрд руб. в 2021 году - до 4,4 млрд руб. в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

При этом чистая прибыль компании резко сократилась (на 96%) – с 506 млн руб. до 17 млн руб.

В компании снижение чистой прибыли пообещали прокомментировать позднее.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. Владельцем 88% акций ГГП является ООО «Газпром межрегионгаз» (100% в собственности ПАО «Газпром»), около 12% в собственности правительства Пермского края.