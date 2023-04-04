На Кубани будут судить банду браконьеров, орудовавшую в Таганрогском заливе

В Щербиновском районе предстанут перед судом пятеро мужчин по обвинению в незаконной добыче рыбы в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, пятеро жителей Ростовской области в декабре 2022 года договорились о совместном вылове рыбы в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Для этих целей они заранее распределили между собой роли и приготовили лодки, а также запрещенные для любительского рыболовства орудия лова. 14 декабря 2022 года обвиняемые с незаконным уловом возвращались на берег, но по пути были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

При осмотре лодок у фигурантов были обнаружены и изъяты более 2940 незаконно выловленных единиц пиленгаса, судака и камбалы-канкана. Ущерб оценили в 2 млн руб.

Обвиняемые полностью признали вину в предъявленном им обвинении.

По ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) рыбы группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) подсудимым грозит лишение свободы до двух лет.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Олег Исаев

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