«Лукойл» планирует вложить в строительство новых АЗС в Башкирии 522 млн рублей

Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» планирует до 2025 года реализовать в Башкирии три инвестпроекта по строительству АЗС. Общая сумма инвестиции составит 522 млн руб. Проекты были представлены на заседании в министерстве торговли и услуг Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках реализации инвестпроектов планируется строительство новых автозаправочных станций «Лукойл» с операторной, минимаркетом и кафе, навесом над топливораздаточными колонками с восемью пистолетами. На территории АЗС будут установлены рекламно-информационные стелы, модули подкачки шин, пылесоса и других услуг, обустроены парковочные места для клиентов.

Инвестор может претендовать на господдержку, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, в виде включения инвестпроектов в перечень приоритетных, получения земельного участка в аренду без торгов, субсидий и налоговых льгот.

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», по данным «Спарк-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в 1997 году. Является дочерней компанией ПАО «Лукойл». В 2022 году чистая прибыль компании составила 12,2 млрд руб. при выручке 171 млрд руб.

Карина Мамаева

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