Новые собственники птицефабрики «Пермская» пообещали краевым властям развивать предприятие

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня губернатор Дмитрий Махонин провел переговоры с новыми акционерами птицефабрики «Пермская» — руководством холдинга «Агросила» из Республики Татарстан. В пресс-службе главы региона подтвердили эти сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ходе встречи глава региона выразил уверенность, что новые собственники будут столь же социально ответственны и продолжат курс на развитие предприятия. Представители «Агросилы», в свою очередь, подтвердили планы по обеспечению стабильной работы птицефабрики и ее дальнейшего развития, сообщили в пресс-службе.

Сегодня стало известно, что казанский холдинг «Агросила» завершил покупку птицефабрики «Пермская». Сделка произошла путем покупки 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская».По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 3 млрд руб.

Птицефабрика «Пермская» занимает 34% рынка Пермского края. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. тонн готовой продукции в год. На момент приобретения ассортимент предприятия насчитывает 168 наименований, среди них куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, колбасные изделия из мяса птицы, в том числе категории «Халяль».