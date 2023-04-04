Экс-руководителя МБУ СУРСИС Уфы подозревают в превышении должностных полномочий

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы» (СУРСИС) Рустема Амирова (с 29 января 2020 года по 9 сентября 2021 года) и неустановленных должностных лиц администрации города по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры Уфы и МВД по Башкирии. Ими было установлено, что в мае 2020 года между Рустемом Амировым и АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №104» (ДЭП №104) был заключен договор купли-продажи асфальтобетонного модульного завода стоимостью 35 млн руб. в Иглинском районе. Рустем Амиров руководил ДЭП №104 с 1 октября 2010 года по 26 января 2020 года. С 27 января 2020 года по 16 марта того же года директором компании был его брат Шамиль Амиров.

Сделка не была согласована с администрацией Уфы, а завод фактически не использовался по назначению, отметили в прокуратуре. Несмотря на это, должностные лица мэрии удовлетворили заявление директора СУРСИСа и выделили МБУ 35 млн руб. на финансирование понесенных затрат.

Кроме того, между СУРСИС и ДЭП №104 заключались фиктивные договоры аренды складов в селе Арсланово Чишминского района, якобы для хранения техники. Ущерб от указанных действий составил более 630 тыс. руб., добавили в прокуратуре.

МБУ СУРСИС, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 1991 года. Управление занимается эксплуатацией мостов и тоннелей. Принадлежит администрации Уфы. Уставный капитал — 113 млн руб.

АО ДЭП №104 зарегистрировано в селе Арсланово Чишминского района в августе 1993 года (до 2010 года — ФГУП). Компания специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В 2021 году выручка АО составила 211,03 млн руб., чистая прибыль —1,17 млн руб.

Майя Иванова

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