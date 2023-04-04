Замглавврача новокузнецкой больницы обвиняют в получении крупной взятки

Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин утвердил обвинительное заключение в отношении главврача одной из больниц Новокузнецка, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры региона, в 2020 году медик занимая должность замглавврача по ресурсному обеспечению, получил взятку в 250 тыс. руб. Сумма – часть более крупной взятки в 1 млн руб.

За незаконное денежное вознаграждение, считают следователи, медик предоставлял фирме сведения о потребностях медучреждения в медицинских расходных материалах и изделиях, планируемых закупках. Также он способствовал созданию благоприятных условий по заключению договоров поставки, сообщили в прокуратуре Кузбасса. Как считают правоохранители, сумма взятки составила 5% от общей суммы (25 млн руб.) заключенных таким образом контрактов.

У обвиняемого изъято более 7 млн руб., 6 тыс. евро и $7 тыс., арестовано имущество. Медик заключен под стражу. По статье о получении взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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Сергей Балин