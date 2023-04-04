«Норникель» планирует вложить 4,1 млрд рублей в строительство бассейна и студкомплекса в Норильске

Градостроительный совет Норильска в Красноярском крае одобрил архитектурные проекты строительства нескольких крупных объектов. В их числе бассейн на ул. Хантайской и студенческий комплекс на ул. 50 лет Октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным официального сайта Норильска, бассейн будет представлять собой трехэтажное здание. Детский бассейн и бассейн для спортивного плавания с трибунами на 300 посадочных мест разместятся на втором этаже.

Студенческий комплекс запланирован переменной этажности. Он будет состоять из трехэтажного общественного блока, семиэтажного – для преподавателей и пятиэтажного – для студентов. «Реализация данного проекта необходима городу не только как часть трансформации Заполярного государственного университета, но и в том числе, для привлечения на территорию Норильска молодежи»,– привела пресс-служба мэрии слова главы города Дмитрия Карасева.

Инвестором проектов является «Норникель». Как сообщили «Ъ-Сибирь» в компании, по предварительным данным стоимость строительства бассейна составляет 2,5 млрд руб., срок завершения работ – 2026 год. Стоимость студенческого комплекса, который планируется построить в 2025 году, – 1,6 млрд руб.

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Валерий Лавский