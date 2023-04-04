В Тюменской области обработают от клещей более 9 тысяч га

В Тюменской области в 2023 году обработают более 9 тыс. га от клещей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Санитарные обработки пройдут на территориях детских садов и школ, учреждений для отдыха и оздоровления детей, медорганизаций, объектов спорта и культуры, кладбищах.

С начала года в медицинских учреждениях Тюменской области зарегистрировано 43 обращения по факту клещевого укуса. Первый случай произошел 16 марта. С начала сезона прививку против клещевого вирусного энцефалита поставили 37,1 тыс. человек. В 2022 году за помощью обратились 25,3 тыс. жителей региона, вакцинировано 111 тыс. человек.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится круглогодично по ускоренной программе. В первый год ставятся две прививки, во второй — ревакцинация, а каждые три года вводится поддерживающая доза препарата.

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Полина Хабарова