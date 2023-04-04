В Петербурге тушили пожар на склад в Макулатурном проезде по всей площади здания

Сотрудники петербургского МЧС локализовали пожар в здании склада предприятия «Петроградское ПЗТ» в Макулатурном проезде в Приморском районе города. Пожару присваивали ранг сложности 1 БИС, сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

«В здании склада, размером 5х10 м, происходило горение по всей площади»,— говорится в сообщении. Сейчас пламя локализовали. К тушению привлекалось четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Как пишет 78.ru, в ходе горения в здании взорвалось несколько газовых баллонов. По предварительным данным, никто не пострадал.

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