В челябинском микрорайоне Чурилово маршрутка сбила насмерть пенсионерку

В Челябинске пожилая горожанка погибла под колесами маршрутного автобуса ПАЗ. По предварительным данным, она переходила дорогу в неустановленном месте, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов 4 апреля на улице Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово. Водитель автобуса ПАЗ Вектор, следовавшего по маршруту №47, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате горожанка 74-лет скончалась на месте происшествия.

41-летний водитель автобуса, по данным ГИБДД, восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе один раз в этом году за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.