Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В челябинском микрорайоне Чурилово маршрутка сбила насмерть пенсионерку

В Челябинске пожилая горожанка погибла под колесами маршрутного автобуса ПАЗ. По предварительным данным, она переходила дорогу в неустановленном месте, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов 4 апреля на улице Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово. Водитель автобуса ПАЗ Вектор, следовавшего по маршруту №47, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате горожанка 74-лет скончалась на месте происшествия.

41-летний водитель автобуса, по данным ГИБДД, восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе один раз в этом году за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...