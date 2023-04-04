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Сумма безналичных платежей в Нижегородской области превысила 705 млрд рублей за год

В 2022 году жители Нижегородской области совершили 1,1 млрд операций (+17% к 2021 году) по оплате товаров и услуг банковскими картами, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России. Общая сумма безналичных платежей составила 705,8 млрд руб. (+19%).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На долю безналичных платежей пришлось 96% в общем объеме операций по картам, остальные 4% касались снятия наличных. Средний чек покупки составил 641 руб., операции по снятию средств – 13,8 тыс. руб.

К началу 2023 года в Нижегородской области насчитывалось 7,5 млн банковских карт – на 20% больше, чем годом ранее. В среднем на каждого жителя региона приходилось по две карты.

Анастасия Еремина

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