Сумма безналичных платежей в Нижегородской области превысила 705 млрд рублей за год

В 2022 году жители Нижегородской области совершили 1,1 млрд операций (+17% к 2021 году) по оплате товаров и услуг банковскими картами, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России. Общая сумма безналичных платежей составила 705,8 млрд руб. (+19%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На долю безналичных платежей пришлось 96% в общем объеме операций по картам, остальные 4% касались снятия наличных. Средний чек покупки составил 641 руб., операции по снятию средств – 13,8 тыс. руб.

К началу 2023 года в Нижегородской области насчитывалось 7,5 млн банковских карт – на 20% больше, чем годом ранее. В среднем на каждого жителя региона приходилось по две карты.

Анастасия Еремина