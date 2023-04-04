Суд конфисковал у экс-сотрудницы кубанского Роспотребнадзора имущество на 46 млн рублей

Краснодарский краевой суд обратил в доход Российской Федерации имущество бывшей высокопоставленной сотрудницы Роспотребнадзора, в том числе ювелирные изделия стоимостью 35 млн руб. и денежные средства в сумме 11 млн руб., сообщает краевая прокуратура. Речь идет о Марине Балаевой, бывшей начальнице отдела надзора за питанием управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В 2021 году госпожа Балаева стала фигурантом уголовного дела о получении взяток.

По данным краевой прокуратуры, в ходе расследования дела дома у экс-сотрудницы Роспотребнадзора были обнаружены ювелирные украшения и деньги, при этом госпожа Балаева не смогла назвать источник происхождения денег и подтвердить законность доходов, на которые были приобретены украшения. Прокуратура вышла в суд с заявлением о конфискации имущества, Ленинский районный суд Краснодара, а также краевой суд согласились с этой позицией.

Уголовное дело в отношении Марины Балаевой, а также ее подчиненных Ирины Тверезовской и Владимира Гончаренко было передано в Ленинский райсуд Краснодара в июне 2022 года, в настоящее время слушание продолжается. Обвинение полагает, что госпожа Балаева и ее подчиненные получали взятки от представителей коммерческих организаций, работающих на розничных рынках. За незаконное вознаграждение обвиняемые закрывали глаза на различные нарушения. Предприниматели Ольга Романова и Людмила Крючкова также являются подсудимыми, они привлекаются в качестве взяткодателей.

Анна Перова, Краснодар