Жителя Выселковского района осудили почти на 16 лет за изнасилование восьмилетнего ребенка

Выселковский районный суд приговорил местного жителя к 15 годам и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности мальчика, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

30-летний мужчина на протяжении нескольких лет, с 2014 по 2021 год, в одной из станиц муниципалитета совершал в отношении ребенка преступления. На момент совершения первого преступления мальчику было всего восемь лет. Кроме того, мужчина угрожал ему в случае неподчинения. О происходящем ребенок не рассказывал никому до апреля 2021 года.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимый не признал вину и отказался давать показания.

В период ограничения свободы мужчине запретили менять место жительства и выезжать за пределы муниципалитета, в котором он будет жить после отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, ему запрещено посещать детские учреждения и места общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя. Также преступник должен будет компенсировать потерпевшему 900 тыс. руб. морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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