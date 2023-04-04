Горный курорт «Роза Хутор» поддержит архитектурный конкурс «Зеленый приют туриста»

В этом году II Ежегодный архитектурный конкурс «Зеленый приют туриста на природной территории» стартует 24 апреля. Об этом будет объявлено на IV Международной конференции-форума «Архитектурные сезоны СПбГАСУ».

Конкурс проводится с целью ознакомления студентов, преподавателей, практикующих архитекторов, а также участников туристической индустрии с современным подходом к созданию инфраструктуры для природного туризма в соответствии с принципами устойчивого развития. Участники изучают методы и приемы архитектурного проектирования, позволяющие создавать экологичные и энергоэффективные туристические объекты на природных территориях.

Организатор конкурса — Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) при поддержке Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и круглогодичного горного курорта «Роза Хутор».

Участникам конкурса будет предложено разработать концептуальные решения для создания, обустройства и эксплуатации экологически и экономически эффективных, комфортных и безопасных объектов для укрытия от непогоды и ночлега, необходимых путешествующим в природной среде.

«Мы видим, какие значительные усилия предпринимаются для развития отечественной туристической индустрии, и понимаем, что богатейший потенциал природного туризма в России будет привлекать все больше инвестиций в инфраструктуру, без которой путешествия к природным красотам невозможны. Горные приюты, хижины, ставшие популярными в последнее время глэмпинги — все это не только передний край туриндустрии, но и прекрасная возможность опробовать самые смелые архитектурные и инженерные инновации»,— отметила Вера Бурцева, директор НИИУРС.

Создание туристической инфраструктуры на природных территориях связано с повышенными требованиями как в природоохранной сфере, так и в сфере обеспечения доступности, безопасности и комфорта для путешественников. Все это станет предметом дискуссии, которую в рамках «Архитектурных сезонов» проведут представители академических кругов и ведущие практикующие специалисты.

«Архитектурная школа СПбГАСУ известна сбалансированностью подхода к обучению архитектуре как комплексной, синтетической профессиональной деятельности, вниманием к прикладным аспектам проектирования и возведения зданий, глубоким изучением конструктивных и инженерных вопросов. Именно эти позиции ложатся в основу экоустойчивой архитектуры. При этом мы преподаем архитектуру не только как прикладное мастерство, но и как искусство, и высоко ставим такие ценности, как гармония мироздания, наша неразрывная связь с природой. Уверен, конкурс послужит тому, чтобы в российской туриндустрии появилось больше профессионалов, разделяющих эти ценности. А значит, больше станет и возможностей для путешествий по родной стране»,— подчеркнул Олег Фёдоров, заместитель декана архитектурного факультета СПбГАСУ.

Старт конкурса ознаменуется студенческой клаузурой: обучающимся СПбГАСУ будет предложено под руководством наставников проработать эскизную концепцию зеленого приюта для путешествующих к природным достопримечательностям и представить свои работы на суд участников дискуссии. Их авторы, таким образом, получат своего рода фору, если решат поучаствовать во всероссийском конкурсе.

«Мы рады вновь поддержать этот конкурс. Горы, как известно, обладают непревзойденным магнетизмом для туристов, но их красота хрупка и ранима. Есть ожидания, что конкурс раскроет таланты и поможет найти новые подходы к задачам устойчивого развития туризма на природных территориях. Рассчитываю, что в этом году мы приблизимся к возможности воплощения лучшего проекта в материале»,— заявил Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор».

Всероссийский конкурс пройдет с 24 апреля по 16 июня, подведение итогов — с 19 по 23 июня 2023 г. Возможность участия в конкурсе будет открыта для учащихся и преподавателей архитектурных вузов, а также для практикующих архитекторов. Организаторы рассматривают возможность практической реализации лучшего проекта.

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