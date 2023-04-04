«Россети Тюмень» направили 2,8 млн рублей на повышение надежности электроснабжения объекта «Газпромнефти»

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт воздушной линии 110 кВ «Холмогорская – Вышка» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвует в электроснабжении Пограничного месторождения нефти, разработку которого ведет компания «Газпромнефть». Стоимость работ составила более 2,8 млн рублей.



На линии электропередачи энергетики заменили одну опору, установив ее на новый фундамент, и усилили еще две опоры. Специалисты «Россети Тюмень» также смонтировали 48 изоляторов и 12 гасителей вибрации, чтобы повысить устойчивость проводов к сильному ветру. Отечественное оборудование с высокой устойчивостью к перепадам температур и коррозии повысит надежность работы ЛЭП в суровых климатических условиях.

Для ремонта воздушной линии «Россети Тюмень» задействовали 13 единиц техники, в том числе бурильно-крановые машины, универсальные коперы, подъемные краны, тягачи и вездеходы. Делая своевременный и качественный плановый ремонт, «Россети Тюмень» обеспечивают надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области.

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