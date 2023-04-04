«Стоимость объясняется редкостью и числом ярко-желтых бриллиантов»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему аксессуар Billionaire Timeless Treasure стоит $20 млн.

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Фото: Jacob & Co Billionaire Timeless Treasure

Фото: Jacob & Co

Лет 10-15 назад сидела я на стенде Jacob & Co на огромной и роскошной выставке Baselworld, а представители бренда гордо объявляли, что создали one million dollar watch, то есть часы, которые стоят и выглядят на $1 млн. Тогда звучало внушительно — сейчас часами за миллион удивить сложно. А потому Jacob, идя в ногу со временем, представляет Billionaire Timeless Treasure, то есть «Вечное сокровище миллиардера».

Нет, это не часы за миллиард — пока — но тоже за очень внушительную сумму, $20 млн. Стоимость объясняется прежде всего редкостью и количеством ярко-желтых бриллиантов. Их тут 216,89 карата огранки «ашер». А кроме того цавориты и скелетонизированный турбийон, который украшен еще 57 желтыми бриллиантами багетной огранки.

Вот что рассказывает генеральной директор компании Бенджамин Арабов: «В течение 3,5 лет мы объездили весь мир в поисках беспрецедентного количества идеальных драгоценных камней». Теперь тур по миру, думаю, предстоит сделать часам в поисках своего будущего владельца.