Московские просторы

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каком городе продается больше всего лотов с пятью и более спальнями, а также об их стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В экспозиции новостроек страны насчитывается около 500 многокомнатных лотов, где не менее пяти спален. На долю столицы приходится почти 65% объема предложения сегмента. Для покупки столь просторной квартиры на большинстве локальных рынков нужно более 10 млн руб., посчитали эксперты Urban Awards. Но есть города, в которых можно приобрести такое жилье за меньшую сумму.

Стоимость многокомнатных вариантов в стране начинается от 8,15 млн руб. Один из наиболее доступных объектов продается в Муроме. Это лот площадью чуть более 140 кв. м в жилом комплексе, расположенном в полутора километрах от исторического центра города во Владимирской области. Еще несколько доступных вариантов можно подобрать в Абакане и Барнауле, а также в окрестностях Екатеринбурга. Бюджет покупки многокомнатной квартиры площадью более 100 жилых метров в этих локациях — от 8,3 млн руб.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, отмечают эксперты, минимальная цена практически одинаковая. На столичном рынке квартира с пятью комнатами обойдется не менее чем в 19,5 млн руб. За эту сумму, к примеру, можно приобрести жилье площадью около 110 «квадратов» в 8 км к северо-западу от МКАД. Подмосковная выборка многокомнатной недвижимости ограничена всего четырьмя лотами. В Санкт-Петербурге самая дешевая из пятикомнатных квартир находится в Московском районе и продается за 19,7 млн руб.