Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московские просторы

Светлана Бардина — о многокомнатных квартирах

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каком городе продается больше всего лотов с пятью и более спальнями, а также об их стоимости.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В экспозиции новостроек страны насчитывается около 500 многокомнатных лотов, где не менее пяти спален. На долю столицы приходится почти 65% объема предложения сегмента. Для покупки столь просторной квартиры на большинстве локальных рынков нужно более 10 млн руб., посчитали эксперты Urban Awards. Но есть города, в которых можно приобрести такое жилье за меньшую сумму.

Стоимость многокомнатных вариантов в стране начинается от 8,15 млн руб. Один из наиболее доступных объектов продается в Муроме. Это лот площадью чуть более 140 кв. м в жилом комплексе, расположенном в полутора километрах от исторического центра города во Владимирской области. Еще несколько доступных вариантов можно подобрать в Абакане и Барнауле, а также в окрестностях Екатеринбурга. Бюджет покупки многокомнатной квартиры площадью более 100 жилых метров в этих локациях — от 8,3 млн руб.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, отмечают эксперты, минимальная цена практически одинаковая. На столичном рынке квартира с пятью комнатами обойдется не менее чем в 19,5 млн руб. За эту сумму, к примеру, можно приобрести жилье площадью около 110 «квадратов» в 8 км к северо-западу от МКАД. Подмосковная выборка многокомнатной недвижимости ограничена всего четырьмя лотами. В Санкт-Петербурге самая дешевая из пятикомнатных квартир находится в Московском районе и продается за 19,7 млн руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...