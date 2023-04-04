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Работники Нововоронежской АЭС признали коллективный договор за 2022 год выполненным

Участники профсоюзной конференции работников Нововоронежской АЭС единогласно признали работу профсоюзной организации атомной станции за 2022 год удовлетворительной, а коллективный договор – выполненным. В мероприятии приняли участие 260 делегатов.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

На сегодняшний день первичная профсоюзная организация НВ АЭС объединяет около 4-х тысяч сотрудников АЭС, а также более 2-х тысяч неработающих пенсионеров атомной отрасли.

На конференции было отмечено, что в 2022 году большое внимание уделялось вопросам оплаты труда работников. В частности, в соответствии с Отраслевым соглашением и коллективным договором были проиндексированы оклады - на 10% с 1 апреля и на 8% с 1 сентября 2022 года.

Также в прошлом году НВ АЭС подтвердила статус лидера Производственной системы Росатом (ПСР) атомной отрасли. Поданы 603 предложения по улучшению, а авторам выплачено свыше 587 тысяч рублей. Реализованы 19 ПСР-проектов.

Кроме того, на «AtomSkills-2022» специалисты НВАЭС выиграли «золото» в компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» и «серебро» в компетенции «Управление качеством». Такие достижения стали возможны благодаря высокому уровню культуры безопасности на предприятии и эффективно выстроенной системе управления охраной труда. Сегодня на АЭС работают 107 уполномоченных по охране труда и 4 технических инспектора.

Стоит отметить, что проект НВАЭС «Город первых - город-сад» признан лучшим в номинации Национального трека «Ответственный бизнес» и получил диплом полуфиналиста премии #МыВместе. Экологический проект «Чистый город» стал победителем отраслевого конкурса в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства имени А.П. Александрова.

Сегодня на Нововоронежской атомной станции существует свыше 20-ти видов помощи по коллективному договору и 11 видов - по линии профсоюза, включая выплаты по болезни и компенсации за занятия спортом. Работники НВ АЭС и члены их семей имеют возможность получить путевки в санатории Абхазии, Краснодарского края и Воронежской области. На базе профсоюзного детского оздоровительного лагеря «Дружба» прошли пять оздоровительных смен с участием 593 детей.

«За минувший период проделана огромная работа. В 2023 году перед коллективом поставлены еще более амбициозные производственные задачи. При нулевом травматизме будем стремиться к достижению поставленных целей. Хочу особо отметить, что профсоюз оказывает постоянное внимание и поддержку работникам Нововоронежской АЭС, что благотворно сказывается на положительных результатах работы коллектива в целом», – выразил уверенность директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«Коллективный договор продлевается до 2024 года. Ситуация находится под контролем и активная работа по всем направлениям будет продолжена. Достижениями гордимся, решению проблем уделим повышенное внимание. Хочу отметить, что 97% сотрудников, состоящих на учете в первичной профсоюзной организации, являются работниками атомной станции. Благодарю руководство НВ АЭС, местные власти, Совет ветеранов, Молодых атомщиков и общественные организации за плодотворное сотрудничество», – сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

В ходе конференции делегаты получили ответы на интересующие вопросы. Лучшие члены профсоюза были отмечены наградами.

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