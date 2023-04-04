«Выбор» в пользу «Яблоневых садов»

На момент 2022 года знаменитые яблоневые сады в Северном районе города были заброшены — площадкой никто не занимался и наследие города могло кануть Лету. Множество деревьев были поражены, а некогда уютные аллеи совсем заросли сорняками или вовсе высохли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Выбор Фото: ГК Выбор

Современные застройщики взяли курс на улучшение качества жизни. Проект города-сада «Яблоневые сады» от СК «Выбор» включает в себя глобальную зеленую зону — на территории жилого комплекса будет высажено более нескольких сотен деревьев, в том числе и яблоневые, чтобы сохранить наследие этого места — возродить тот самый сад, который заложили сотрудники ВГАУ в 1954 году в качестве учебной площадки, где студенты выращивали экспериментальные сорта яблок.

В идеальном городе жители занимаются спортом и отдыхают в той же среде, где живут, а дети учатся в школах и детских садах рядом с домом — именно к этому стремились разработчики проекта. Всю важную инфраструктуру связывает проработанная система пешеходных связей по яблоневому бульвару. Протяженность бульвара — более 1200 метров, именно она станет одной из самых зеленых зон в городе. Каждый двор жилого комплекса будет представлять собой полноценную зону отдыха, где можно будет комфортно провести время с семьей.

В «Яблоневых садах» тщательно продуманы жизненные сценарии для разных групп людей. Те, кто каждый день ездит на работу в центр, оценят транспортную доступность. Родители — шаговую доступность детских садов и школы. Пенсионеры — близость парковых зон и тихие площадки для отдыха.

Просторные лоджии с витражным остеклением откроют прекрасные виды на лес и благоустроенные дворы. У жителей комплекса будет возможность наслаждаться рассветами и закатами, а также наблюдать, как природа меняет свой облик в зависимости от времени года.

Город должен расти — Воронеж развивается, наполняется новыми жителями. Прогресс — это всегда движение вперед и обновление, усовершенствование традиций. Строительная компания «Выбор» — это выбор в пользу людей.

ООО СЗ "ВыборСтройТри"