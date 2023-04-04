В Краснодарском крае стали больше говорить в сети 4G

Объем разговоров среди жителей региона в сети 4G увеличился на 15% с начала 2023 года. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенный мобильный трафик абонентов Кубани по итогам марта.

Фото: пресс-служба ПАО МегаФон

VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Ежемесячно в сети LTE абоненты проговаривают свыше 40 млн минут. На конец марта на сервис пришлось 45% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE в крае составляет 55%.

Еще 31% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voice over WiFi), с которой любой WiFi-роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию, при этом качество голосового вызова для абонента улучшается. Это происходит за счет использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WBAMR. С момента запуска VoWiFi в регионе в прошлом году, голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в шесть раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

«Смартфон автоматически выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения. Если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, где есть подключение к Wi-Fi, то на помощь придет VoWiFi. Пользователи не пропустят важные звонки и будут на связи благодаря возможностям нашей сети»,— отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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