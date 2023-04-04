В Краснодаре начали строить бульвар за 1 млрд рублей

В Краснодаре началось строительство самой большой зоны отдыха в микрорайоне «Самолет». Строительная компания DOGMA вложит в проект более 1 млрд руб. Открыть бульвар планируется в 2025 году, сообщили «Ъ» в компании.

Общая протяженность зеленой зоны составит 1,6 км, площадь — 7,3 га. Озеленять территорию будут с учетом сохранения старой дубовой рощи, которая была посажена более 50 лет назад. Вдоль прогулочной дорожки планируют высадить новые редкие породы хвойных и лиственных, в том числе пихту корейскую, красный и серебристый клены, а также цветущие южные многолетние растения.

На территории новой зоны отдыха построят велодорожку, скейт-парк, воркаут-зону, уличную библиотеку, летний амфитеатр и фонтан. Рядом с пешеходной зоной организуют торговую галерею и установят кафе и фуд-маркеты с фермерскими продуктами.

Новый бульвар будут строить в пять этапов, к двум из которых уже приступили. Первая очередь готова на 90% по укладке тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм и прокладке велодорожки. Во вторую очередь работ уложат фундамент под здания коммерческой недвижимости и строительство фонтана.

Татьяна Ручкина

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