«До развязки этой истории далеко»

Еще один футболист РПЛ приговорен к реальному тюремному сроку. Полузащитник клуба «Урал» из Екатеринбурга, голландец Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы по делу об автомобильной аварии со смертельным исходом. Решение вынес суд Нидерландов. Футболист будет оспаривать вердикт, но многие СМИ уже сообщили, что спортсмену в любом случае ничего не угрожает, пока он находится на территории России. Так ли это? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После громкой истории спартаковца Квинси Промеса, в которой фигурировало ни много ни мало 400 кг кокаина, появилось дело Рая Влута из «Урала». Здесь все не так резонансно, но, в отличие от футболиста московского клуба, вина Влута доказана.

В 2021 году спортсмен, тогда выступающий в Нидерландах, спровоцировал автомобильную аварию, в которой погиб четырехлетний ребенок. Факты, которые предоставляет следствие, беспощадны: Влут двигался со скоростью 203 км/ч, а норма алкоголя в крови была превышена вдвое.

Тем не менее игрок будет подавать апелляцию, заявил президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов: «Решение об этом остается за Раем. Я его неволить не могу и говорить, сделай так или не возвращайся на родину. Если он будет подавать апелляцию, то ее рассмотрение продлится где-то год-полтора».

Играть Влут будет, в частности, 4 апреля со «Спартаком» в матче кубка России. И если история с апелляцией затянется, то какое-то время проблем у полузащитника быть не должно, ведь в Россию спортсмена отпустили совершенно законно, а контракт с «Уралом» у него заканчивается только в 2025 году. Вместе с тем в этом разбирательстве все предельно ясно и, скорее всего, изменить что-либо апелляцией не получится, заметил юрист, эксперт по международному праву Александр Хаминский:

«Адвокаты в Нидерландах будут стараться затянуть этот вопрос и предпринимать попытки для того, чтобы приговор был отменен либо изменен в части назначенного наказания. Однако судом установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому думаю, что перспектив у этого немного».

Причем скрыться от правосудия в России, в случае если суд Нидерландов не изменит своего решения, у футболиста вряд ли получится, подчеркнул эксперт: «Есть Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Россия не приостанавливала свое участие в ней. Кроме того, есть договор по участию РФ в деятельности Интерпола. Если нидерландская сторона сможет соблюдать те формальности, которые необходимы при таких обстоятельствах, то вероятность экстрадиции достаточно высока».

Но до развязки этой истории далеко, и пока будет рассматриваться апелляция, то есть в ближайшие год-полтора, футболист Рай Влут скорее всего будет играть в России. Ведь пока о разрыве контракта с полузащитником речи не идет, даже несмотря на тяжкие обвинения. К тому же в РПЛ игроки под следствием и даже футболисты, отбывшие реальные тюремные сроки, давно никого не удивляют.

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