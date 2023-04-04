Сальдированный финансовый результат компаний Удмуртии сократился в 2,5 раза в январе

В январе сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии составил 3,8 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В топ видов деятельности, внесших наибольший вклад в формирование финансового результата, вошли обрабатывающие производства — 2,35 млрд руб., сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 411 млн руб., обеспечение электроэнергией, газом и паром — 384 млн руб.