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Сальдированный финансовый результат компаний Удмуртии сократился в 2,5 раза в январе

В январе сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии составил 3,8 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В топ видов деятельности, внесших наибольший вклад в формирование финансового результата, вошли обрабатывающие производства — 2,35 млрд руб., сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 411 млн руб., обеспечение электроэнергией, газом и паром — 384 млн руб.

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