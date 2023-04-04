Учитель физкультуры получил полтора года колонии за смерть ребенка в бассейне

В Новосибирской области вынесен приговор учителя физкультуры, которого судили по факту причинения смерти по неосторожности. Суд назначил ему полтора года лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью.

По данным следствия, подсудимый не обеспечил безопасность урока по плаванию в образовательном учреждении, а именно нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, а также не обеспечил несовершеннолетних спасательным инвентарем. В результате днем 15 ноября 2022 года 8-летняя девочка во время урока, не умея плавать, захлебнулась водой. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась.

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Лолита Белова