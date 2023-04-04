Новым министром транспорта Крыма стал Николай Лукашенко

Николай Лукашенко назначен министром транспорта Республики Крым. Документ о назначении опубликован на сайте республиканской администрации.

Николай Лукашенко родился 1 мая 1987 года в Симферополе. В 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. С июля 2011 по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автомобильных дорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог и главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и связи.

С декабря 2020 по июнь 2022 — заместитель министра транспорта Республики Крым, а с июня 2022 года — первый заместитель министра транспорта.

Олег Исаев

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