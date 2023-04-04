В Бакальском рудоуправлении вновь возникли проблемы с выплатой зарплаты

В феврале 2023 года в ООО «Бакальское рудоуправление» вновь образовалась задолженность по заработной плате перед работниками. Расплатиться с долгами удалось после вмешательства прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что предприятие задолжало сотрудникам 400 тыс. руб. за февраль. Прокуратура Сатки направила директору Бакальского рудоуправления представление с требованием устранить нарушение трудового кодекса, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на руководителя составили административный протокол по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты). В результате задолженность была погашена в полном объеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году Бакальское рудоуправление, являющееся градообразующим в моногороде Бакал Саткинского района, оказалось в кризисной ситуации из-за сокращения спроса и снижения цен на железорудное сырье. Часть коллектива перевели в режим неполной занятости. В конце года возникли проблемы с выплатой зарплаты, которые оперативно были решены. В начале февраля министерство промышленности региона заявило об угрозе закрытия предприятия из-за неисполнения предписаний Ростехнадзора. В марте предприятие пыталось продать часть недвижимого имущества за 62 млн руб., но на торги никто не заявился.

Для разрешения ситуации на Бакальском рудоуправлении была создана рабочая группа в правительстве региона.