Глава Крыма предложил отменить досмотр грузов при выезде в новые регионы

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил исключить проверку грузов и сохранить только паспортный контроль для автомобилей на административной границе между республикой и Херсонской областью. Об инициативе глава Крыма рассказал в своем Telegram-канале.

Он считает, что за счет отмены проверки грузов удастся сократить время прохождения процедуры и перераспределить высвободившихся сотрудников. Аналогичные мероприятия планируют провести в Ростовской области. Господин Аксенов отмечает, что инициатива уже получила предварительное согласование на федеральном уровне и в ближайшее время ее вынесут на рассмотрение соответствующей комиссии.

«Кроме того, к началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту. В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Это наш целевой показатель»,— отметил Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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